Sampierdarena, gli archetti di via Buranello rinascono al commercio

A Sampierdarena, gli archetti di via Buranello — i celebri voltini del viadotto ferroviario della Genova-Ventimiglia — tornano a nuova vita e si riaprono al commercio, dopo anni di attesa e trasformazioni urbane. Anna Li Vigni, inviata sul territorio, racconta questa rinascita dialogando con il commerciante Giovanni Belgrano, che vive in prima linea il cambiamento e le nuove opportunità per il quartiere.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.