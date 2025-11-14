Attualità

Sampierdarena, gli archetti di via Buranello rinascono al commercio

di Anna Li Vigni

I "voltini" riaprono al commercio, dopo anni di attesa e trasformazioni urbane

SettimoLink

A Sampierdarena, gli archetti di via Buranello — i celebri voltini del viadotto ferroviario della Genova-Ventimiglia — tornano a nuova vita e si riaprono al commercio, dopo anni di attesa e trasformazioni urbane. Anna Li Vigni, inviata sul territorio, racconta questa rinascita dialogando con il commerciante Giovanni Belgrano, che vive in prima linea il cambiamento e le nuove opportunità per il quartiere.

