Sampierdarena, gli archetti di via Buranello rinascono al commercio
di Anna Li Vigni
I "voltini" riaprono al commercio, dopo anni di attesa e trasformazioni urbane
A Sampierdarena, gli archetti di via Buranello — i celebri voltini del viadotto ferroviario della Genova-Ventimiglia — tornano a nuova vita e si riaprono al commercio, dopo anni di attesa e trasformazioni urbane. Anna Li Vigni, inviata sul territorio, racconta questa rinascita dialogando con il commerciante Giovanni Belgrano, che vive in prima linea il cambiamento e le nuove opportunità per il quartiere.
