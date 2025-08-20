Sampdoria, un gigante per il centrocampo: ufficiale Abildgaard
di Filippo Serio
Arriva a titolo definitivo dal Como
Due colpi in poche ore: dopo l'annuncio del nuovo portiere Gaetan Coucke (leggi qui), la Sampdoria ufficializza anche Oliver Abildgaard, centrocampista acquistato a titolo definitivo dal Como
La nota del club: L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Como 1907 i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Oliver Abildgaard (nato ad Aalborg, Danimarca, il 10 giugno 1996). Il centrocampista si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2028.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Sampdoria, a Spezia Donati trova qualche risposta: luci e ombre verso l'esordio in campionato
19/08/2025
di Simone Galdi
Sampdoria, Donati: "Voglio un gruppo sempre solido, Mercato? La rosa va completata"
17/08/2025
di Filippo Serio
Sampdoria, Narro in campo a Bogliasco: per il mercato ora attenzione alla difesa
14/08/2025
di Simone Galdi