Sampdoria, ufficiale Coucke: contratto fino al 2027
di Red. Sport
La Sampdoira ufficializza il nuovo portiere Gaetan Coucke: svincolato, arriva a titolo definitivo con un contratto che lo lega al club blucerchiato fino al 2027
La nota ufficiale: L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Gaëtan Coucke (nato a Tongeren, Belgio, il 3 dicembre 1992). Il portiere si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2027.
