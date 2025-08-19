Sampdoria

Sampdoria, ufficiale Coucke: contratto fino al 2027

di Red. Sport

La Sampdoira ufficializza il nuovo portiere Gaetan Coucke: svincolato, arriva a titolo definitivo con un contratto che lo lega al club blucerchiato fino al 2027

La nota ufficiale: L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Gaëtan Coucke (nato a Tongeren, Belgio, il 3 dicembre 1992). Il portiere si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2027.

