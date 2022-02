Sampdoria, ufficiale: Giovinco ha firmato sino a giugno

di Maria Grazia Barile

Ha già sostenuto il primo allenamento a Bogliasco, aggiunge qualità alla formazione di Giampaolo

Ora è ufficiale, Giovinco è un nuovo giocatore della Sampdoria.

Di seguito la nota del club.

"L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Sebastian Giovinco (nato a Torino il 26 gennaio 1987). L’attaccante ha sottoscritto un contratto economico fino al 30 giugno 2022".

Su Giovinco si è espresso Matteo Spadafora, preparatore di Chiavari che lo ha seguito per 13 anni: "Per me Seba è ancora al top, sarà sempre quello che è stato fino a maggio scorso a Ryad e non molto diverso da quello che ha spadroneggiato negli anni di Toronto in Canada ha il vantaggio di essere brevilineo e quindi entrare in forma molto velocemente. E soprattutto quello di essere un campione con testa ed esperienza, che alla sua età capitalizza il suo talento facendo magnificamente le cose semplici".

(Foto dal profilo social del club)