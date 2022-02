Sampdoria, striscione per Gabbiadini a Bogliasco: "Forza Manolo"

di Maria Grazia Barile

Gli ultras mandano un messaggio all'attaccante che sarà operato al ginocchio: "Torna presto in campo"

Stagione sfortunata per Manolo Gabbiadini che deve salutare il campionato con qualche mese d'anticipo. L'attaccante, dopo l'infortunio di domenica scorsa col Sassuolo, sarà operato per la ricostruzione del crociato anteriore del giocchio sinistro. Gabbiadini ha ricevuto centinaia di messaggi di sostegno da parte dei tifosi via social e oggi anche attraverso uno striscione degli Ultras a Bogliasco: "Ritorna presto in campo, forza Manolo".