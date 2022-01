Sampdoria, Sensi: "Arrivederci Inter, un urlo di gioia che ti rimane in testa"

di Maria Grazia Barile

Il neo acquisto ha salutato via social il club nerazzurro, il primo commento dalla moglie: "Ti meriti il meglio dalla vita"

"L’Inter è esattamente questo: un urlo di gioia che ti rimane in testa. Il mio è un arrivederci ma voglio ringraziare chi ha sempre creduto in me, dalla società ai compagni di squadra. Un grazie speciale ai tifosi nerazzurri, presenti anche nei momenti più difficili". Così Stefano Sensi, appena approdato alla Sampdoria, in un post social su Instagram.

Il primo commento è della moglie Giulia Amodio: "Sei una forza amore mio.. Ti meriti il meglio dalla vita e non posso che augurare che tutti i tuoi sacrifici e le lacrime versate un giorno ripagheranno la persona che sei!"