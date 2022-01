Sampdoria, doppia seduta a Bogliasco: Giampaolo comincia a forzare

di Maria Grazia Barile

Lavoro in palestra al mattino e partitelle ad alta intensità nel pomeriggio sul campo superiore d'allenamento. Audero recuperato

Forza in palestra al mattino, partitelle ad alta intensità nel pomeriggio sul campo superiore. Questo il menù principale della prima doppia seduta d'allenamento diretta da Marco Giampaolo e dal suo staff al “Mugnaini” di Bogliasco nella settimana di sosta del campionato.

Assenti i nazionali Colley e Rincón, hanno svolto lavoro individuale Askildsen, Ekdal, Quagliarella e Vieira. Audero in gruppo, Verre ancora a Bogliasco ma in procinto di passare all'Empoli. Programma di recupero infine per Damsgaard e Yoshida. Domani, venerdì, altro doppio allenamento in agenda. Nel pomeriggio è atteso Stefano Sensi prelevato in prestito dall'Inter.