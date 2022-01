Sampdoria, Torregrossa saluta: va al Pisa

di Edoardo Cozza

Il centravanti lascia la sponda blucerchiata di Genova e si trasferisce in prestito nella squadra toscana, attuale capolista della Serie B

Uscita da registrare in casa Sampdoria: l'attaccante Ernesto Torregrossa lascia i blucerchiati e si trasferisce in prestito al Pisa. Il centravanti lascia Genova dopo 18 partite totale: 16 in Serie A, con il gol all'esordio contro l'Udinese, e 2 in Coppa Italia. In questa stagione l'ex Brescia non aveva mai trovato spazio: nessuna presenza da titolare e solo porzioni di gara, con 107 soli minuti disputati in campionato.

A Pisa Torregrossa cercherà spazio in una squadra che attualmente guida la classifica di Serie B e punta a consolidare il proprio primato con un innesto che, per la cadetteria, è certamente di rilievo. I toscani si sono riservati anche un diritto di opzione per trattenere, eventualmente, il giocatore anche nella prossima stagione