Sampdoria, Mancini su Sensi: "Giocatore di grandi qualità, in Nazionale ha fatto bene"

di Maria Grazia Barile

Il ct azzurro ha spiegato la convocazione del centrocampista in procinto di vestire il blucerchiato: "Questo stage serve anche a lui"

Iniziato lo stage a Coverciano in vista dei playoff di qualificazione ai Mondiali in Qatar in programma a marzo. Mancini spiega la convocazione di Stefano Sensi, centrocampista dell'Inter in procinto di passare in prestito alla Sampdoria: "È un giocatore importante, ha grandi qualità e quando ha giocato in Nazionale ha fatto bene. Le valutazioni che facciamo sono anche queste, questo stage serve anche a lui".

Semifinali in programma giovedì 24 marzo.