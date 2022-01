Sampdoria, Giampaolo: "Risultato bugiardo, ripartiamo mercoledì facendoci scivolare questa sconfitta"

di Maria Grazia Barile

"Candreva può giocare dappertutto, con lo Spezia era l'unico giocatore che poteva giocare trequartista. Ho idee chiare sul mercato"

Debutto amaro per Marco Giampaolo tornato sulla panchina della Sampdoria al posto di D'Aversa. La sconfitta di Spezia, contro una diretta concorrente per la salvezza, può lasciare strascichi pesanti. Il tecnico esamina così la situazione e l'espulsione di Ekdal: "È un giocatore correttissimo, credo sia alla prima espulsione in trecento e passa partite in Serie A. La partita è stata dura ma lì l'arbitro poteva lasciar andare, non era così evidente la seconda ammonizione. Però la squadra ha avuto un buon predominio e abbiamo provato a fare la partita, non è stata una Sampdoria remissiva, il risultato è bugiardo. Penso che la squadra non meritasse di perdere. I numeri della gara sono positivi, ma siamo mancati in avanti in alcune circostanze. La squadra ha interpretato bene la gara e ripartiamo mercoledì facendoci scivolare questa sconfitta".

Sull'impiego di Candreva trequartista: "Oggi era l'unico giocatore che poteva giocare lì, ma questa squadra ha un solo esterno e cioè Candreva. Lui o gioca mezzala o dietro ai due attaccanti. Lui ha qualità per giocare dappertutto, deve trovare bene la posizione e nasce mezzala. Aggiungendo qualità, può fare ancora meglio".

Infine il punto sul mercato: "Bisogna rendere la rosa più equilibrata nelle caratteristiche. Fino a poco tempo fa giocavano Candreva e Thorsby esterni, a me non piace. Ho le idee chiare sul mercato. Andremo a intervenire dove ci sono carenze nelle caratteristiche e manderemo a giocare calciatori che stanno giocando meno".