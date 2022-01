Sampdoria, debutto di Giampaolo a Spezia: Quagliarella resta a casa

di Maria Grazia Barile

Indisponibili anche Audero, Verre e Yoshida oltre a Colley, impegnato in Coppa d'Africa e al lungodegente Damsgaard

La Sampdoria ha completato nel pomeriggio la preparazione in vista di Spezia. Al termine della rifinitura al “Mugnaini” di Bogliasco, Giampaolo ha reso nota la lista dei 23 blucerchiati per la partita di domani. Oltre a Colley, impegnato con il Gambia in Coppa d’Africa, non saranno della partita Audero, Quagliarella, Verre e Yoshida oltre al lungodegente Damsgaard. Nel dettaglio l’elenco completo.

Portieri: Falcone, Ravaglia, Saio.

Difensori: Augello, Bereszynski, Chabot, Conti, Dragusin, Ferrari, Magnani, Murru,

Centrocampisti: Askildsen, Candreva, Ekdal, Rincón, Thorsby, Trimboli, Vieira, Yepes.

Attaccanti: Caputo, Ciervo, Gabbiadini, Torregrossa.