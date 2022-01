Sampdoria, Magnani: "Ho nuovi stimoli, cerco continuità per dare una mano"

di Maria Grazia Barile

Il difensore sottolinea: "Ho sensazioni positive, arrivo in un grande club, storico. Spero di restare a lungo ma solo se me lo meriterò"

"Ho sensazioni positive, arrivo in un grande club, storico. Sono stato accostato tante volte alla Sampdoria, ho sempre desiderato che la cosa andasse in porto e finalmente ci siamo riusciti". Si presenta così il neo acquisto Magnani che sottolinea i suoi obiettivi: "Spero di dare piu' continuità possibile al mio impiego e di fare una salto di qualità per restare alla Sampdoria a lungo. Ma solo se lo meriterò. Cambiare casacca dà certamente nuovi stimoli".