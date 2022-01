Sampdoria, da Mancini a Giampaolo: concluso lo stage, Sensi domani a Bogliasco

di Maria Grazia Barile

Arriva dall'Inter in prestito, è il trequartista che vuole il tecnico per il suo modulo d'elezione

Da Mancini a Giampaolo: concluso oggi lo stage azzurro a Coverciano, Stefano Sensi si metterà sabato mattina a disposizione del tecnico blucerchiato che ha fortemente caldeggiato il suo arrivo.

Il trequartista dovrebbe debuttare con il Sassuolo alla ripresa del campionato domenica 6 febbraio alle 15 al Ferraris, un debutto da ex a ridosso delle punte.

il giocatore ha postato sui social un'immagine d'allenamento in Nazionale, fra i tanti commenti quello di un tifoso nerazzurro "Spacca tutto alla Samp e poi torna dai noi per riavere lo spazio che meriti? In bocca al lupo Ste".