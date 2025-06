Sampdoria salva, 'vendetta' dei tifosi blucerchiati sugli sfottò genoani anche in Regione: t-shirt ironica di Piana, Bogliolo, Foscolo e Vaccarezza

La salvezza avventurosa della Sampdoria arriva anche nell'aula del consiglio regionale: il vicepresidente della giunta Alessandro Piana e tre consiglieri (Sara Foscolo, Federico Bogliolo e Angelo Vaccarezza, quest'ultimo presidente del club 'Luca Vialli e Bobby Gol') hanno esibito in una pausa dei lavori le t-shirt con la scritta a caratteri rossi e blu: "C siete stati solo voi". Chiara l'allusione a quanto deciso dallo spareggio in due gare tra Marassi e l'Arechi: la Sampdoria resta una delle sette squadre italiane a non aver mai giocato in serie C, insieme con romane, milanesi e torinesi, mentre il Genoa ha partecipato al terzo torneo nazionale due volte, prima nel 1970 e per - per illecito - nel 2005, dopo aver evitato nel 2003 analoga sorte per un laborioso caso disciplinare relativo a Catania e Siena e sfociato nella cancellazione delle retrocessioni con ampliamento della B a 24 squadre. In quella stagione il Genoa era arrivato terzultimo a 39 punti, a 7 lunghezze dalla zona salvezza.



La squadra blucerchiata era retrocessa in serie C il 13 maggio scorso, alla fine dell'ultima di campionato a Castellammare di Stabia, ma prima dell'omologazione definitiva della classifica e della compilazione dei nuovi calendari la penalità afflittiva comminata al Brescia nel fine settimana successivo riscriveva la graduatoria. Il Brescia scendeva al terzultimo posto, retrocedendo direttamente con Cittadella e Cosenza, mentre il Doria guadagnava una posizione, salendo al quartultimo posto che valeva il playout con la Salernitana, mentre il Frosinone non doveva più giocare lo spareggio ma era direttamente salvo.



La prima caduta del Doria in C aveva naturalmente provocato l'euforia dei tifosi genoani, prima coi fuochi d'artificio ad Alimonda la sera stessa di Juve Stabia-Sampdoria e poi col grande 'funerale' di sabato 17 dopo l'ultima partita casalinga con l'Atalanta, poche ore prima dell'esplosione del 'caso Brescia'. Quei festeggiamenti sono stati sopportati in silenzio dai tifosi sampdoriani che ora, cambiato completamente lo scenario, rendono la pariglia ai 'cugini'.

