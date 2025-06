Sampdoria: prosegue la contestazione, striscione contro Manfredi appeso nella notte presso la sede di Bogliasco

Non si placa il malumore dei tifosi della Sampdoria: dopo lo striscione dei Fedelissimi 61 contro Manfredi e la squadra, un altro drappo stavolta firmato 'Il tifoso medio' è stato appeso nottetempo alla saracinesca di un garage della palazzina di via Marconi a Bogliasco dove è ubicata la sede sociale. "MANFREDI COLPEVOLE" la scritta bianca in campo blu. Segno che qualcosa si è infranto nel clima di fiducia verso la proprietà subentrata due anni fa a Ferrero, anche perché i segnali post-salvezza non sembrano andare in direzione di una svolta rassicurante.

Le prime indiscrezioni di mercato, infatti, sono fatte di possibili scambi a costo zero come nelle sessioni 'bloccate'; le voci sul cambio di allenatore vedono in lizza anche nomi di basso profilo poco euforizzanti. Infine l'ipotesi, avanzata in mattinata dal Secolo XIX, di un possibile svolgimento del ritiro non già a Ponte di Legno ma al Mugnaini di Bogliasco, per ragioni di riduzione dei costi aziendali: tutto questo sta assottigliando la soddisfazione popolare per le due vittorie nel playout con la Salernitana, che hanno consentito alla Sampdoria di restare una delle sette squadre italiane mai retrocesse in C, di contro aumentando le perplessità sulle reali potenzialità economiche della proprietà del club.

