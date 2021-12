Sampdoria, ottavi di finale di Coppa Italia: con la Juventus si gioca martedì 18 gennaio alle 21

di Maria Grazia Barile

La partita si disputerà in trasferta a Torino all'Allianz Stadium. La prima gara del girone di ritorno sarà il 6 gennaio con il Cagliari alle 12.30

La Lega Serie A ha comunicato date e orari degli ottavi della Coppa Italia 2021/22. Martedì 18 gennaio 2022 alle ore 21.00 la Sampdoria affronterà la Juventus all'”Allianz Stadium” di Torino (diretta Canale 5).

Comunicati anche anticipi e posticipi delle prime 4 giornate del girone di ritorno, sino alla 23ma giornata:

20.a Sampdoria vs Cagliari (giovedì 6 gennaio, ore 12.30, diretta DAZN)

21.a Napoli vs Sampdoria (domenica 9 gennaio, ore 16.30, diretta DAZN)

22.a Sampdoria vs Torino (sabato 15 gennaio, ore 15.00, diretta DAZN)

23.a Spezia vs Sampdoria (domenica 23 gennaio, ore 15.00, diretta DAZN)