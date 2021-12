Sampdoria, D'Aversa: "Era importante dare continuità alla prestazione del derby, oggi abbiamo meritato"

di Edoardo Cozza

Dopo la vittoria con il Torino valsa il passaggio del turno ha parlato anche Quagliarella: "Tenevamo alla qualificazione, siamo stati bravi a gestire la gara"

Roberto D'Aversa è sereno dopo la vittoria della sua Sampdoria contro il Torino, che è valsa la qualificazione agli ottavi di finale di Coppa Italia dove i blucerchiati affronteranno lo scudetto. Ai microfoni di Sportmediaset il tecnico sampdoriano ha commentato: "Sono molto soddisfatto, il risultato è giusto a fronte delle occasioni create e del gioco che abbiamo mostrato. Merito dei ragazzi, anche di quelli che giocano meno e che sanno mettermi in difficoltà nelle scelte. Ora affrontiamo la detentrice della coppa a Torino: sarà stimolante".

Battere il Genoa è stata la chiave di volta della stagione? Ancora D'Aversa: "La vittoria nel derby ti dà sempre qualcosa, ci ha dato una spinta importante, ma l'entusiasmo deve esserci sempre, senza però che sfoci in euforia ingiustificata. Era importante dare continuità al derby comunque".

Sulle difficoltà d'inizio stagione: "Nelle prime partite abbiamo affrontato tutte le big del campionato: qualche partita l'abbiamo sbagliata, lo ammetto, e abbiamo perso certezze, ma ora i risultati arrivano e cambiano anche i giudizi".

Anche Quagliarella è in linea con le parole e i pensieri del suo allenatore: "Era importante dare continuità, abbiamo fatto una bella partita contro un'ottima squadra, non era facile, volevamo superare il turno e ci siamo riusciti". Per il capitano la Samp è una squadra matura: "Sicuramente abbiamo capito i momenti della partita, li abbiamo gestiti bene, bisogna saper soffrire, bisogna saper alzare i ritmi e cercare di fare gol. Il Torino ti fa giocare male, ma noi siamo stati bravi a condurla in porto"