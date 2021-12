Sampdoria, Ekdal tornato in gruppo in vista della gara casalinga col Venezia

di Maria Grazia Barile

Dopo la vittoria sul Torino e l'accesso agli ottavi di finale di Coppa Italia, dove incontrerà la Juventus, la Sampdoria è subito tornata al lavoro a Bogliasco. Domenica alle 18 al Ferraris arriva il Venezia, penultima gara del girone d'andata. D'Aversa cerca un'altra buona prestazione e possibilmente tre punti sulla falsariga di quanto mostrato nel derby e coi granata.

Il successo di ieri assume un valore ancora più importante se si considera che inizialmente erano in campo tutte le seconde linee, dal portiere Falcone al giovane Ciervo con le uniche eccezioni di capitan Quagliarella e del motorino Thorsby.

Allenamento divso in due gruppi sul campo principale del “Mugnaini”: rigenerativo per i giocatori maggiormente impegnati in Coppa Italia, allenamento completo per tutti gli altri. Ekdal è tornato in gruppo, dopo la forma influenzale degli ultimi giorni, e si sono allenati parzialmente con i compagni anche Torregrossa e Vieira. Domani, sabato, è in programma la rifinitura in mattinata in vista del Venezia.

Damsgaard intanto torna in Danimarca dove proseguirà il suo iter di riabilitazione. Ieri era in tribuna a seguire il match di Coppa Italia poi ha salutato i compagni e il mister. I tempi del rientro non saranno brevi, ora si parla di febbraio.