Sampdoria-Torino 1-0, la cronaca live. Telenord in diretta

di Edoardo Cozza

Sedicesimi di finale con gli allenatori che danno spazio alle riserve: blucechiati con Quagliarella in avanti, granata con Zaza in attacco

Si completa il quadro dei sedicesimi di finale di Coppa Italia con una sfida che può regalare motivi di interesse: si affrontano Sampdoria e Torino in una delle gare più mobili ed equilibrate di questo turno. Per chi vince c'è in palio l'ottavo contro la Juventus, ma sulla carta D'Aversa e Juric sembrano voler guardare prima di tutto al campionato visto che mandano in campo parecchie seconde linee.

SAMPDORIA (5-4-1): Falcone; Depaoli, Dragusin, Chabot, Murru; Verre, Thorsby, Askildsen, Ciervo; Quagliarella. Allenatore: D'Aversa.

TORINO (3-4-2-1): Berisha; Izzo, Rincon, Buongiorno; Ola Aina, Mandragora, Linetty, Ansaldi; Baselli, Brekalo; Zaza. Allenatore: Juric.

Dalle 20.45 la diretta di Telenord in Forever Samp

LA CRONACA

1' Via all'incontro

2' Squillo di Ciervo, che tenta con un tiro-cross di beffare Berisha: palla larga che si spegne sul fondo.

10' Accelera Ola Aina sulla destra: scatto e tiro secco, Falcone respinge e salva la Samp.

11' Gran giocata di Verre, che libera Quagliarella al limite: il capitano blucerchiato tenta il pallonetto, ma non beffa Berisha.

13' Schema su punizione per la Sampdoria: Quagliarella si smarca e tenta la girata, senza precisione la conclusione dell'attaccante.

15' Rigore per la Sampdoria: Depaoli arriva su una sponda di Thorsby, Mandragora lo tampona e l'arbitro considera falloso l'intervento dell'ex Genoa. Check del var in corso, ma arriva la conferma.

16' GOL SAMPDORIA! Quagliarella sblocca la gara dal dischetto: conclusione potente e precisa per uno degli ex di giornata.

18' Askildsen prova la soluzione dalla distanza, palla a lato.

27' Sbaglia la Samp in impostazione, il Torino riparte con Brekalo che va al tiro, ma trova la deviazione di un avversario. Palla in corner, nulla di fatto.