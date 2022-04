Sampdoria, la ripresa degli allenamenti fissata per domani

di Tiziana Cairati

I due gol incassati dalla Salernitana in 6' a Marassi e la successiva sconfitta pesano sul gruppo, ora la parola d'ordine: reagire subito

Giornata di riposo per la Sampdoria, che dopo la sconfitta per 2-1 subita a Marassi per mano della Salernitana, si ritroverà il giorno di Pasquetta per riprendere la preparazione in vista della sfida contro il Verona in programma sabato 23 aprile al Bentegodi.

L'obiettivo in attesa della prossima sfida è prendere consapevolezza della sconfitta, rialzarsi e cercare di tornare alla vittoria già sabato prossimo.

"Non dobbiamo accampare alibi – ha detto Marco Giampaolo nel dopo partita di ieri – ma assumerci le nostre responsabilità e dobbiamo farlo assieme, da squadra. Subire due gol dopo 6 minuti diventa difficilissimo. Ma non siamo ancora morti”.