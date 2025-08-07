Sampdoria, il mercato si muove "al centro": dopo Ferri, arriva Henderson

Il mercato della nuova Samp targata Fredberg-Donati mostra qualche segno di vita e lo fa nella zona nevralgica, il centrocampo. Dopo aver salutato Meulensteen e Vieira, nella mattina di giovedì il club doriano ha ufficializzato l'ingaggio di Jordan Ferri, mediano classe '92 ex Montpellier. E nel tardo pomeriggio è arrivata la conferma di un altro colpo, Liam Henderson.

I numeri del francese - Da professionista, Ferri (pronunciato con immancabile accento sulla seconda vocale) conta 430 presenze in partite ufficiali, condite da 18 gol e 36 assist. Buono il suo score nelle coppe europee: 9 presenze e 2 reti in Champions League, 21 presenze, 2 reti e 2 assist in Europa League, tutte con la maglia del Lione. Videoselfie come per Cuni, la presentazione del giocatore francese sui canali social blucerchiati corrisponde al canovaccio usato per l'attaccante tedesco-albanese: tagli veloci, strette di mano e sorrisi con Fredberg, un'occhiata alla sala dei trofei prima della firma.

Altro colpo ufficiale - Per la linea mediana - come per i restanti reparti - sono necessari altri rinforzi, il tandem Fredberg-Mancini ne è certamente consapevole. Proprio il direttore sportivo ha spinto per il nome di Henderson, scozzese classe 1996, già accostato al Doria nello scorso mercato invernale. Lunga esperienza tra Serie A e Serie B per lui, dopo gli esordi in patria con il Celtic: Bari, Verona, Lecce, Palermo e soprattutto Empoli le tappe del suo "italian tour". Per Henderson, che arriva alla Samp da svincolato e che aveva ricevuto la corte del suo ex Bari nelle scorse settimane, si contano 104 presenze, 2 gol e 9 assist in Serie A, e ben 124 presenze, 10 gol e 22 assist in Serie B. L'ufficialità del suo ingaggio è arrivata poco dopo le ore 18:00.

Qui Bogliasco - Nel frattempo la Samp continua ad allenarsi, mettendo nel mirino la prossima amichevole, domenica alle 17.00 contro il Pontedera (Telenord la trasmetterà in diretta). I calciatori più a lungo in campo contro il Novara hanno svolto una seduta di scarico in palestra, per tutti gli altri arruolabili c'è stato lavoro di attivazione atletica sul campo, seguito da esercitazioni tecniche, possessi, quindi allunghi alternati a due partitelle ad alta intensità a campo ridotto. Tra i torchiati da Donati e dal suo staff, c'era lo stesso Ferri, al battesimo nel gruppo blucerchiato.

