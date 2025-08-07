Sampdoria-Novara, boom di ascolti su Telenord: oltre 50mila spettatori per il calcio d’agosto

20mila tifosi su Youtube, 15mila in streaming, oltre 16mila incollati alla tv: se la Sampdoria è ancora un cantiere aperto e il suo calcio d'agosto è davvero ancora tale, non si può certo dire che i tifosi blucerchiati non abbiano voglia di seguirla e sostenerla. E l'amichevole contro il Novara, disputata ieri a porte chiuse a Bogliasco e trasmessa in diretta esclusiva da Telenord, lo dimostra.

Ciclo estivo – Telenord e Sampdoria hanno stretto un accordo per consentire ai tifosi di seguire in tempo reale le prime uscite della squadra e il risultato è stato eccezionale: dopo le prime due amichevoli nel ritiro di Temù contro Nuova Camunia e Sant'Angelo, i ragazzi di Massimo Donati sono scesi a Bogliasco per continuare la loro marcia di avvicinamento al campionato di serie B: dopo gli ascolti record di ieri (per la cronaca la partita è finita 0-0 senza regalare particolari emozioni) domenica pomeriggio alle 17 si replica con il Pontedera, altra squadra di serie C.

La tv del calcio – Telenord si conferma così la vera casa del calcio: un impegno quotidiano che viene costantemente premiato dai dati di ascolto e dall'affetto del nostro pubblico. Anche durante il mese di agosto la nostra programmazione resta ricchissima, con due edizioni quotidiane di Tgn Calcio e aggiornamenti continui sul nostro sito e sulle piattaforme social.

Il campionato minuto per minuto – E con il ritorno del campionato e dei tre punti in palio, i tifosi di Sampdoria e Genoa potranno tornare ad appassionarsi ai loro colori seguendo le dirette di Stadio Goal, le trasmissioni dedicate – Forever Samp e We Are Genoa – assieme all'autorevolezza del Derby del Lunedì e all'informazione quotidiana di Tgn Calcio. I nostri giornalisti e opinionisti vi aspettano ma, prima, tutti davanti allo schermo (grande o piccolo) per seguire domenica l'ultima amichevole precampionato della Samp, quella contro il Pontedera, prima del debutto in coppa Italia, al Picco contro lo Spezia

