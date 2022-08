Sampdoria, il giorno di Djuricic: visite mediche e poi la firma

di Redazione

Esami approfonditi per verificare che la lesione muscolare sia soltanto un ricordo. Oggi forse già a Bogliasco

Djuricic è arrivato a Genova per sottoporsi alle tradizionali visite mediche e poi subito dopo andrà in sede per mettere la firma sul suo nuovo contratto. Con la Sampdoria si legherà per un anno con opzione per il secondo.

Le visite mediche di questa mattina saranno ovviamente approfondite perchè il fantasista serbo nell'ultima stagione si è dovuto ferrmare per diversi mesi a causa di una lesione muscolare. Se tutto andrà bene oggi pomeriggio potrebbe svolgere il suo primo allenamento a Bogliasco.

Djuricic intanto sul suo profilo social ha salutato il Sassuolo. "Dopo quattro anni e 100 partite giocate con la maglia neroverde è arrivato il momento dei saluti. Prima di tutto vorrei ringraziare i miei compagni di squadra, il Club, i dipendenti ed i tifosi per tutto quello che hanno fatto per me e per i bei momenti passati insieme. Porterò per sempre con me un bel ricordo della città e del club».

Il giocatore serbo torna quindi alla Sampdoria dove aveva già giocato nelle stagioni 2016/17 e 2017/18 (fino a metà stagione), collezionando in tutto 23 presenze, prima di trasferirsi al Benevento in prestito.