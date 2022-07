Sampdoria, il primo acquisto è Maxime Leverbe dal Pisa

di Christian Torri

Il giocatore arriva con la formula del prestito con diritto di riscatto

Inizia a muoversi il mercato in entrata della Sampdoria, dopo le cessioni degli ultimi giorni ecco il primo rinforzo per Marco Giampaolo: si tratta del difensore del Pisa Maxime Laverbe. Per il calciatore è anche un ritorno dato che aveva già giocato con la maglia blucerchiata nel campionato primavera nel 2016.

A confermare l'ufficialità della trattativa la stessa società blucerchiata:

"L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di opzione dal Pisa Sporting Club i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Maxime Leverbe (nato a Villepinte, Francia, il 15 febbraio 1997)".