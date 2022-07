Sampdoria, Rog e il Cagliari tentennano: operazione difficile

di Matteo Angeli

In casa Sampdoria non si sblocca il mercato in entrata. L'affare Rog con il Cagliari che qualcuno dava per aftto è ancora in fase di stallo.

Il giocatore non è convinto della nuova destinazione e il club sardo non è intenzionato a lasciarlo partire in prestito. Insomma per ora l'operazione è congelata.

Intanto tutto fermo anche per Grassi del Parma. Anche questo affare sembrava fatto già una quindicina di giorni fa poi si è arenato improvvisamente.