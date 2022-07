Sampdoria, ufficiale l'addio di Bonazzoli: va alla Salernitana a titolo definitivo

di Edoardo Cozza

I blucerchiati comunicano la cessione dell'attaccante, già in granata nello scorso anno: in ritiro era spesso rimasto ai margini

La Sampdoria ha ceduto a titolo definitivo Federico Bonazzoli alla Salernitana: con uno stringato comunicato la società blucerchiata ha comunicato l'addio della punta, che torna in Campania, ma non in prestito come l'ultima stagione.

La vendita di Bonazzoli libera la Samp di un contratto particolarmente oneroso e porta nelle casse societarie una cifra vicina ai 5 milioni di euro.