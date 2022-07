Besiktas-Sampdoria, le formazioni ufficiali

di Christian Torri

Calcio d'inizio alle 18. Gioca Leris al posto di Damsgaard

La Sampdoria tra pochi minuti scenderà in campo contro il Besiktas, squadra di massima serie turca. Questa amichevole sarà la prima partita in assoluto disputata in Turchia per i blucerchiati.

Confermata la formazione pronosticata stamattina, unica eccezione Leris al posto di Damsgaard.

Le formazioni

BESIKTAS(4-3-3): Ersin; Rosier, Welinton, Saiss, Akgun; K. Yilmaz, Ucan, Gedson Fernandes; Ghezzal, Weghorst, Muleka. Allenatore: Ismael.

SAMPDORIA (4-1-4-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Vieira; Candreva, Rincon, Sabiri, Damsgaard; Caputo. Allenatore: Giampaolo.

1' - Inizia la gara.

11' - Insidioso tiro di Caputo, che impegna il portiere avversario con un rasoterra.

19' - Ucan approfitta di un errore di Vieira, ma la sua conclusione termina sull'esterno della rete.