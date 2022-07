Sampdoria, squadra a arrivata Instabul: i convocati

di Redazione

Assente Quagliarella alle prese con un affaticamento. La probabile formazione con Caputo unica punta

La Sampdoria è atterrata a Instabul dove domani pomeriggio alle 19 affronterà in amichevole il Besiktas.

Tra i convocati non c'è Quagliarella alle prese con un affaticamento. Mancano ovviamente gli infortunati Conti e Trimboli oltre a Gabbiadini non pronto per giocare partite.

Ecco l'elenco dei convocati:

PORTIERI: Audero, Ravaglia, Tantalocchi.

DIFENSORI: Augello, Bereszynski, Colley, Depaoli, Ferrari, Leverbe, Murillo, Murru.

CENTROCAMPISTI: Candreva, Damsgaard, Léris, Malagrida, Rincón, Sabiri, Verre, Vieira, Yepes.

ATTACCANTI: Caputo, De Luca.

Probabile formazione:

SAMPDORIA (4-1-4-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Vieira; Candreva, Rincon, Sabiri, Damsgaard; Caputo. Allenatore: Giampaolo.