Sampdoria, Giovinco: "La prima volta con questa maglia come il primo bacio"

di Maria Grazia Barile

"Ho respirato subito la storia che trasuda da questo club, come mi batterà il cuore quando entrerò a Marassi"

"La mia Sampdoria! Che emozione Genova, non me lo sarei mai aspettato, ho respirato subito la storia che trasuda da questo club". Così Sebastian Giovinco in un video emozionale dove parla per la prima volta da blucerchiato.

Giovinco si è messo a disposizione di Giampaolo questa mattina, e con i compagni è stato amore a prima vista: "L'allenamento con i ragazzi ed è subito sintonia, la prima volta con questa maglia è stata come il primo bacio. E poi c'è Marassi, come mi batterà il cuore quando entrerò in quello stadio".