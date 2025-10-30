Sampdoria, Ferri se la cava con una giornata. Foti perde Abilgaard ma ritrova Pafundi

Una giornata di squalifica per Jordan Ferri, espulso a Empoli. Il centrocampista della Sampdoria, protagonista di un fallo di reazione, ha dribblato la mano pesante del giudice sportivo e se l'è cava con il minimo stop che lo costringerà a saltare soltanto la partita di domenica alle 19,30 con il Mantova al "Ferraris" (lunga diretta su Telenord a partire dalle 19 e sino alle 22,30 con Francesco Flachi, Enrico Nicolini, Alessandro Grandoni e gli altri opinionisti).

In panchina tornerà Angelo Gregucci con Salvatore Foti nel ruolo di vice. Il nuovo staff tecnico della Samp, che ha collezionato due pareggi in altrettanti incontri, deve purtroppo fare i conti con il serio infortunio di Abilgaard (frattura alla spalla), il cui rientro è previsto soltanto a gennaio. Buone notizie invece per Pafundi, che potrebbe essere convocato per il Mantova.

da valutare il nuovo malanno di Pedrola, che potrebbe essere anche meno grave del previsto.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.