Sampdoria, D'Aversa ai titoli di coda: Giampaolo pronto a tornare

di Maria Grazia Barile

Manca solo l'ufficialità, il tecnico paga le tre sconfitte consecutive e una tendenza negativa nelle ultime giornate

Manca solo l’ufficialità, ma l’avventura di D’Aversa alla Sampdoria è giunta ai titoli di coda. Fatale al tecnico la sconfitta di ieri con il Torino. E proprio dal club granata deve liberarsi Marco Giampaolo, sotto contratto fino a fine stagione, pronto a subentrargli in panchina. Giampaolo ha già allenato la Sampdoria dal 2016 al 2019. Era stato in procinto di arrivare ad inizio stagione ma non si era trovato l'accorso e la scelta era caduta su Roberto D'Aversa. Ora la decisione dell'esonero, all'antivigilia della sfida degli ottavi di Coppa Italia con la Juventus. Giampaolo potrebbe già sedersi in panchina.