Sampdoria, ancora una sconfitta. E i tifosi fischiano

di Edoardo Cozza

Terzo ko consecutivo. Ciccio Caputo la sblocca dopo un avvio difficile dei blucerchiati. Pareggia Singo di testa. L'ex Praet riporta in vantaggio i granata

Finisce tra i fischi dei tifosi sampdoriani. E' la terza sconfitta consecutiva.

46': Pjaca ci prova da dentro l'area, Falcone blocca

Inizia il recupero: saranno 5 minuti extra

44': bel crosso dalla sinistra di Ciervo, Quagliarella sbuca sul secondo palo e colpisce di testa ma la palla esce di poco a lato

41': il Torino prova a sfondare ancora ma la sampdoria si difende anche se con tanta confusione

33': Tre sostituzioni per la Sampdoriai: Fuori Caputo per Quagliarella Fuori Ciervo per Askildsen, Fuori Ferrari per Conti

30': Torino ancora pericoloso con Singola volo, fFalcone riesce a parare

23': Torino in vantaggio!!!: cross di Lukic, colpo di testa facile facile di testa dell'ex Praet

14': Sampdoria vicina al gol. Candreva va via sulla destra, errore dle portiere che consegna la palla a Thorsby che colpisce di testa, ci pensa Rodriguez sulla linea a mandarla in angolo

11': Torino in vantaggio!!! Bello il cross di Vojvoda con la palla che arriva in area dove Singo però non riesce a trovare l'attimo giusto. Azione fotocopia del pareggio

7': ammonito Lukic per un fallo proprio al limite dell'area.

3' Bella azione del Torino che arriva al tiro con Brekalo, Falcone blocca senza problemi

Inizia la ripresa

FINE PRIMO TEMPO

45+2: Siamo nel recupero

42' Sampdoria sempre in difficoltà. Candreva si rifugia in angolo con un colpo di testa da dentro l'area. La squadra granata continua a spingere

40' Torino vicino al vantaggio. Falcone mette la mano sul tentativo di autorete di Askildsen, palla in angolo

27' Il Torino pareggia!!! Cross di Vojvoda dallsa sinistra, stacco di testa di Singo che batte Falcone!

18' Sampdoria in vantaggio!!!: Milinkovic Savic sbalia il rinvio, Gabbiadini verticalizza per Caputo che, freddo davanti al portiere, non sbaglia

14' Thorsby si scontra con Zima, il blucerchiato ha la peggio e perde molto sangue dalla testa. Soccorso dai sanitari riprende il gioco con una vistosa fasciatura

13' bel lavoro dell'ex Praet che da dentro l'area calcia con la palla che finisce tra le Mani di Falcone

12' ci prova il Torino che in questa fase iniziale della gara spinge di più, Vojvoda calcia a giro, Falcone ci arriva con la mano di richiamo

2' Subito Candeva pericoloso con un bel tiro dal limite, la palla sfiora il palo anche se il portiere granata aveva messo la mano

Partiti!

Sampdoria-Torino apre il programma della 22^ giornata di Serie A: al Ferraris in palio punti pesanti, con i blucerchiati alla ricerca di ossigeno per non trovarsi troppo invischiati nella lotta salvezza e i granata che spiano la zona Europa. D'Aversa deve fare a meno di Audero: in porta c'è Falcone, davanti a lui la coppia Dragusin-Ferrari, mentre in attacco Caputo e Gabbiadini sono la coppia prescelta. Juric ritrova Milinkovic-Savic tra i pali, manda in campo Mandragora e Lukic in mediana e sceglie l'ex Praet per affiancare Brekalo a supporto di Sanabria.

Dirige Massimi della sezione di Termoli.

Sampdoria (4-4-2): Falcone; Bereszynski, Dragusin, Ferrari, Augello; Candreva, Rincon, Askildsen, Thorsby; Gabbiadini, Caputo.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Praet, Brekalo; Sanabria.

SEGUI LA DIRETTA DI TELENORD