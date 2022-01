Sampdoria: dal Verona arriva in prestito il difensore Magnani

di Marco Innocenti

Il giocatore è appena arrivato a Bogliasco per unirsi alla sua nuova squadra e mettersi a disposizione di mister D'Aversa

Prime ore da blucerchiato per Giangiacomo Magnani. Il difensore dell'Hellas Verona è appena arrivato a Bogliasco per unirsi alla squadra di mister Roberto D'Aversa. A dare l'annuncio ufficiale dell'accordo con i gialloblù, sulla base del prestito con diritto di riscatto, è la stessa società, in un comunicato:

"L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di opzione dall’Hellas Verona F.C. i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Giangiacomo Magnani (nato a Correggio, Reggio Emilia, il 4 ottobre 1995)".

Col suo arrivo salgono a tre i rinforzi individuati dalla società in questo mercato invernale, dopo quelli di Rincon e Conti.