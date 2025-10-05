Sampdoria, contestazione dei tifosi: "Società indegna, vendete"
di Redazione
Dura contestazione da parte dei tifosi blucerchiati prima di Sampdoria-Pescara nei confronti della proprietà del club invitata ad andarsene con cori di protesta e striscioni.
Lungo le vie intorno allo stadio "Ferraris" sono stati anche collocati adesivi con la scritta Wanted e la faccia dei diversi dirigenti della società, dal presidente Manfredi all'amministratore "occulto" Walker.
I tifosi hanno annunciato sostegno alla squadra, ma nessuno sconto alla proprietà: "Società indegna, Vendete" è lo slogan.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Tags:sampdoria tifosi contestazione
Condividi:
Altre notizie
Sampdoria, Nicolini: "Con il Pescara partita chiave della stagione. Ecco come giocano gli avversari"
03/10/2025
di Maurizio Michieli