Sampdoria, contestazione dei tifosi: "Società indegna, vendete"

Dura contestazione da parte dei tifosi blucerchiati prima di Sampdoria-Pescara nei confronti della proprietà del club invitata ad andarsene con cori di protesta e striscioni.

Lungo le vie intorno allo stadio "Ferraris" sono stati anche collocati adesivi con la scritta Wanted e la faccia dei diversi dirigenti della società, dal presidente Manfredi all'amministratore "occulto" Walker.

I tifosi hanno annunciato sostegno alla squadra, ma nessuno sconto alla proprietà: "Società indegna, Vendete" è lo slogan.





Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.