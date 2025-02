Sampdoria, a Bari per cercare continuità in difesa e sbloccare l'attacco

A volte ritornano, forse anche per la Sampdoria: come fosse un vecchio racconto di Stephen King, a tornare dovrebbero essere Loro, i giorni di imbattibilità esterna per la porta sampdoriana.

Troppe reti subite - Era il 30 ottobre 2024, Cittadella-Samp finì 0-0 e fu l'inizio della fine per Andrea Sottil: due punti nelle cinque gare seguenti. Fu soprattutto l'ultima volta in cui un portiere doriano non venne costretto a raccogliere il pallone in fondo alla rete fuori casa. Da allora, in sette trasferte, quindici gol subiti, 4 punti ottenuti ma nessuna vittoria. Si spiega anche con un rendimento esterno così misero l'attuale classifica della Samp 2024-25, che non vince fuori casa dal 30 ottobre 2024, e anche in quel caso, la porta allora difesa da Silvestri non rimase certo inviolata: 5-3 al Cesena, ma tanta sofferenza difensiva e persino il rischio di una rimonta subita per mano dei romagnoli.

Ruolino da correggere - Se il Doria di Semplici ha trovato l'equilibrio giusto per non subire più in casa (Cosenza, Modena e Sassuolo non sono riuscite a segnare nelle ultime uscite a Marassi), fuori casa la musica è molto meno allegra. Solo nel 2025, Yepes e compagni si sono fatti fermare sul pari a Brescia (1-1) e a Mantova (2-2), per non parlare dello scivolone col Sudtirol (ko per 2-1).

Le previsioni in formazione - Il tecnico fiorentino si affiderà alle conferme di Altare e Curto e al ritrovato Bereszynski, per provare ad uscire dal San Nicola di Bari con un altro clean sheet. Certo, ad una Samp bisognosa di punti serviranno anche i gol: non ci sarà Giuseppe Sibilli, ultimo blucerchiato a colpire in trasferta (con la rete segnata proprio a Bolzano), ma chiunque agirà accanto alla coppia Niang-Oudin dovrà cercare lo spunto vincente. A volte ritornano i gol e con loro i punti pesanti in trasferta.

