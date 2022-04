Salvini a Telenord: "L'appoggio a Bucci, il consiglio a Toti e il sì a Italia Viva"

di Redazione

"Il nome del sindaco nel nostro logo per questa campagna elettorale è un omaggio a Genova, a quello che ha affrontato e superato in questi cinque anni"

Il segretario della Lega Matteo Salvini, a Genova per sostenere la candidatura di Marco Bucci, è stato intervistato dal direttore Giampiero Timossi degli studi di Telenord: "Abbiamo inserito il nome di Bucci nel logo della Lega per questa campagna elettorale, e per noi è una cosa nuova, per un omaggio a Genova, una città che in questi anni ha affrontato di tutto, il Ponte, la pandemia, ora la guerra, e l'ha superata brillantemente. Cinque anni fa, quando presentammo Bucci ci guardarono in maniera strama, invece non solo abbiamo vinto, ma abbiamo governato bene, abbiamo fatto un sacco di cose. La città è cambiata tanto, e in meglio: penso alla sicurezza, alle case popolari, a Begato, al waterfront. I punti di forza la gestione della città? La sua gestione, l'attenzione ai mercati, alle attività produttive".

Nel corso dell'Intervista Salvini ha parlato anche del presidente della Regione Giovanni Toti. "Noi siamo orgogliosi del lavoro fatto con lui. Però, e l'ho detto anche a Giovanni, ho l'impressione che sia troppo impegnato: presidente, assessore alla sanità e al bilancio, capo del suo partito. Si tratta di impegni molto gravosi. Noi lo vogliamo aiutare, sostenere. Non chiediamo per noi la sanità, o il bilancio, sia chiaro. Ma adesso che l'emergenza è alle spalle, lo è anche quella fase. E allora forse è il momento che la sanità sia affidata a qualcuno che la conosce, magari a un medico, a qualcuno che conosca tutti i medici della Liguria".

Una battuta anche sul ventilato appoggio, in forma ancora da definire, di Italia Viva per Bucci. "Quando Bucci venne invitato da Renzi alla Leopolda ricordo che mi scrisse: che faccio, vado? Certo, quando il modello è buono, è giusto presentarlo anche a forze di sinistra. Se qualcuno dice: però, questi sono bravi, noi siamo disposti a mostrare quello che abbiamo fatto. I miei rapporti con Renzi sono quelli che sono, però se qualcuno vuol vuol darci la mano è ben accetto".

