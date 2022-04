Liguria, Toti e la prossima visita di Salvini: "Sempre pronto a confrontarmi con lui"

di Redazione

Il presidente regionale e l'incontro con il ministro Lamorgese: "Le presenteremo una situazione dell'accoglienza profughi sotto controllo"

A margine della presentazione della stagione crocierista della Costa, il presidente della Regione Giovanni Toti ha affrontato oltre ai temi del settore ("Siamo pronti a una stagione boom", ha detto tra l'altro), anche i temi delle due prossime visite illustri in città.

"Al ministro dell'Interno Lamorgese presenteremo la situazione sul tema dell'accoglienza ai profughi, che peraltro presenta problemi minori di quelli che ci si aspettava. Le persone accolte sono meno di 5000, e molti di loro sono ospitati da amici e parenti. Resta da stabilire e da definire meglio la questione del contributo per l'autonoma sistemazione. Ma abbiamo già predisposto un piano con alberghi e strutture ricettive pronte a collaborare per la prima accoglienza. Il nostro sistema sanitario si è messo a disposizione per assistere quelli che sono arrivati. Abbiamo riservato la struttura di via Liri alle famiglie dei pazienti".

Con Lamorgese Toti intende affrontare anche un'altra questione. "Dovremo parlare di quella direttiva europea che riguarda gli yacht nei nostri porti. Limitando a 90-100 giorni il tempo consentito agli equipaggi per soggiornarvi si creano problemi alla nostra nautica, rendendola meno competitiva con l'estero".

Poi, sarà la volta della visita del leader della Lega Matteo Salvini: "Non l'ho sentito. So che sarà a Genova per sostenere la candidatura di Marco Bucci, una scelta che abbiamo fatto insieme e si è dimostrata vincente e che è giusto confermare. Per il resto, sono abituato a confrontarmi con tutti i leader che vogliono confrontarsi con me. Da parte mia la disponibilità è totale".