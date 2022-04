Italia Viva verso l'appoggio a Bucci, Dello Strologo: "Dovranno spiegare l'accordo con Salvini e Meloni"

di Marco Innocenti

Così il candidato del centrosinistra: "Non è però un problema mio. Io ho una lista civica che è il luogo naturale per coloro che hanno idee sociali riformiste"

Italia Viva sarebbe sempre più vicina a dare il proprio appoggio a Marco Bucci, in vista delle prossime elezioni amministrative del 12 giugno. Un appoggio che verrà sancito, con ogni probabilità, nel corso di un incontro che dovrebbe avvenire la prossima settimana ma che, stando alle indiscrezioni, sarebbe già predisposto. "Sarà un problema per tutti gli elettori riformisti di centrosinistra - commenta Ariel Dello Strologo, candidato sindaco per il centrosinistra - che avevano aderito al progetto di Italia Viva, che andava in una certa direzione e ora si troveranno di fronte ad una situazione molto cambiata. E' chiaro che un accordo con il centrodestra significa un accordo anche con le forze sovraniste rappresentate da Salvini e Meloni, che oggi mi sembrano molto lontane dai progetti e dalle idee politiche di chi frequenta Italia Viva".

"Non è però un problema mio - aggiunge Dello Strologo - Io ho una lista civica riformista che è il luogo naturale dove possono approdare coloro che hanno idee sociali riformiste di cui stiamo parlando".