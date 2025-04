Elezioni, Moratti (Lista Bucci): "Con Piciocchi trasporti gratis, sinistra non ha il coraggio di dire che tornerà a farli pagare"

Prosegue fino a settembre la misura che garantisce il trasporto pubblico gratuito per gli over 70 e gli under 14, oltre all’accesso libero a metro e impianti verticali per tutti i residenti della Città Metropolitana di Genova.

In merito Alessia Moratti, candidata della Lista Bucci – Orgoglio Genova – Noi Moderati, plaude all’estensione della gratuità decisa dal sindaco facente funzioni Pietro Piciocchi. “Non si tratta di promesse elettorali, ma di fatti concreti”, dichiara Moratti, sottolineando come il provvedimento sia stato ben accolto dai cittadini e supportato anche dalle associazioni dei consumatori. “È una misura che risponde a un’esigenza reale di servizio pubblico efficiente e accessibile”.

Secondo l’esponente del centrodestra, l’iniziativa si inserisce nel solco della buona amministrazione che ha visto prima il risanamento dell’Amt, l’azienda di trasporto pubblico locale, e poi la trasformazione delle risorse recuperate in servizi tangibili per i genovesi.

“Con Piciocchi la conferma dei bus gratis sarebbe una certezza, anzi la base di partenza per puntare a maggiori scontistiche e gratuità” sottolinea. Infine, una stoccata alla sinistra, accusata di non esprimersi chiaramente sul tema: “Aspettiamo ancora di sapere se apprezza la scelta del centrodestra o se, in caso di vittoria, è pronta a tornare a far pagare i biglietti, magari aumentando le tariffe”.

