Salute Sanità: maculopatia, epilessia, fegato grasso e logopedia

Ecco gli argomenti dell'ultima puntata di Salute Sanità, in onda su Telenord e telenord.it ogni mercoledì alle 19,45 (con repliche nel corso della settimana).

Testa la vista, è attivo il nuovo sito per prevenire la maculopatia: possibile effettuare test on line per una prima diagnosi. L'iniziativa è nata dalla collaborazione tra Regione Liguria e Comitato Macula. Partirà dalle aziende e poi verrà esteso. Ne abbiamo parlato con Massimo Nicolò, assessore regionale alla Sanità; Massimo Ligustro, presidente Comitato Macula; Raffaella Rosa, responsabile clinica oculistica Policlinico San Martino; Enrico Castanini, direttore generale Liguria Digitale.

Il Comune di Genova e il Municipio I Centro Est, in collaborazione con la Lega Italiana Contro l'Epilessia (LICE), ha inaugurato una panchina colorata di viola sul belvedere "Gennarino Sansone" di Carignano. Il colore, simbolo di consapevolezza, rappresenta l'impegno per promuovere l'inclusione sociale e contrastare lo stigma che ancora oggi circonda chi soffre di questa patologia. All'inaugurazione ha partecipato il vice presidente di Lega Italiana Contro l'Epilessia, Flavio Villani.

Sono stati oltre 530 i pazienti che si sono sottoposti all'esame del Fibroscan, una tecnologia che permette di verificare la salute del fegato e prevenire eventuali steatosi epatiche, il cosiddetto "fegato grasso", installata a bordo dell'Ambulatorio Mobile di Asl3 che ha toccato venti piazze, dalle delegazioni genovesi ai comuni, costieri e dell'entroterra. Il mezzo, con a bordo lo staff di Diabetologia Asl3, ha infatti verificato, gratuitamente, e in accesso diretto, le condizioni di salute delle persone che hanno aderito all'iniziativa e che presentavano sovrappeso, problemi di colesterolo e pressione alta. Abbiamo fatto un bilancio con Enrico Torre, direttore della Diabetologia e malattie metaboliche Asl3.

In occasione della giornata europea della logopedia, abbiamo intervistato Paola Maccagno, logopedista, che ha spiegato in che cosa consiste questa professione, come ci si forma e l'importanza di appartenere all'Ordine professionale Tsrm e Pstrp di Genova, Imperia e Savona.

Continua al Policlinico San Martino di Genova la sperimentazione di Ps Tracker, la web app che consente a famigliari e amici delle persone ricoverate in pronto soccorso di seguirne il percorso di diagnosi e cura. A breve il sistema verrà esteso al Villa Scassi ed entro la fine dell'estate agli altri Pronto Soccorso della Regione. Sentiamo la testimonianza di Marco Damonte Prioli, direttore generale del San Martino.

Portofino ha il suo Punto Salute, operativo da giovedì 13 marzo. Un luogo che nasce dalla necessità e si trasforma in opportunità con studio medico attrezzato con palestra, un servizio essenziale per i cittadini, per chi lavora nel borgo e per i tanti visitatori che lo scelgono come meta di vacanze. L’idea è nata dopo la mareggiata, si è rafforzata con l’emergenza Covid e oggi diventa realtà: un presidio sanitario moderno, con specialisti qualificati, infermieri e servizi di telemedicina per garantire assistenza continua. Non un pronto soccorso, ma un punto di riferimento per la salute e il benessere di tutti. Sport e salute vanno di pari passo: allenarsi significa prendersi cura di sé e prevenire molte patologie. Per è stata voluta una palestra all’interno del Punto Salute, perché la qualità della vita passa anche dal movimento. Tutto questo è stato possibile grazie alla sinergia tra il Comune, la Regione, la Asl4 e i professionisti che hanno creduto in questo progetto. “Un grazie speciale ai tecnici che lo hanno reso possibile e un pensiero al dottor Stefano Priolo”, ha ricordato il sindaco Matteo Viacava. Portofino guarda avanti. “Continuiamo a costruire un borgo vivibile, con servizi che fanno la differenza. Il nostro obiettivo? Riportare le persone a vivere Portofino, ogni giorno”, ha concluso Viacava.









