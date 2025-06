Salute Sanità, il progetto formativo 4x4 e le premiazioni dell'Ordine di Genova

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ecco gli argomento di questa puntata di Salute Sanità, in onda su Telenord (canale 11 del digitale terrestre della Liguria) e in streaming su telenord.it ogni mercoledì alle ore 19,50 e in replica alle 22,50.

1) Anche l'università di Genova quest'anno è stata scelta come una delle partecipanti al progetto formativo 4x4, importante opportunità per i medici in formazione per perfezionare competenze e conoscenze avanzate nel campo della trapiantologia. Una nuova collaborazione tra la Scuola di specializzazione “Anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore” dell’Università di Genova, su proposta del Centro regionale trapianti della Liguria e in collaborazione con il Centro di Simulazione e Formazione Avanzata dell’Università di Genova e l’Ospedale Policlinico San Martino.

2) La splendida Villa Lo Zerbino, nel cuore di Genova, ha fatto da teatro per la premiazione dei medici laureati da 50, 60 e 70 anni, organizzato dall'Ordine dei Medici della provincia di Genova.

3) IRO Centro Diagnostico Genova, tra i diversi servizi, propone la visita medico sportivo realizzata esclusivamente dal medico specializzato. Ne abbiamo parlato con il direttore sanitario Luca Reggiani e il medico sportivo Francesco Lofrano.

