Salone Nautico, alla 62^ edizione l'esordio di Scania

Esordio di Scania al Salone Nautico di Genova, punto di riferimento e piattaforma globale di confronto istituzionale, tecnico e di mercato per operatori e appassionati della nautica e del mare. Scania Power Solutions rafforza la propria posizione nel settore mostrando la nuova gamma di prodotti per il diporto.

Scania dimostra ancora una volta la predisposizione all’innovazione e allo sviluppo continuo delle proprie soluzioni, esordendo al Salone Nautico di Genova in programma dal 22 al 27 settembre 2022 nel capoluogo ligure.

Durante la manifestazione punto di riferimento globale per istituzioni, tecnici, operatori e appassionati della nautica e del mare, Scania sarà presente all’interno della Zona Power Village (Stand YB15).

Forte di una crescita esponenziale nel mercato delle applicazioni industriali e power generation in Italia e nel mondo, Scania Power Solutions rafforza la propria posizione nel settore marino grazie alla nuova gamma di prodotti per il diporto. Il portafoglio Scania dalle prestazioni considerate tra le più efficienti sul mercato si distingue anche in questo campo per affidabilità, economia dei consumi e un rapporto peso/potenza senza eguali.

A completamento della gamma di prodotti per il diporto tutti certificati RCD2 con range di potenza ai vertici della categoria, Scania dispone di una rete di assistenza capillare, reattiva e globale. In particolare, grazie al modulo C300 per la diagnostica a distanza, la rete Scania è in grado di identificare anomalie e problematiche legate al funzionamento del motore riducendo, così, tempi e costi di intervento.

“Scania offre risposte molto concrete alle esigenze del mercato, sempre più sensibile a severi standard sulle emissioni”, dichiara Paolo Carri, Direttore Power Solutions di Italscania. “Grazie alle competenze acquisite e alla posizione di leadership nel mercato on-highway, ci proponiamo come fornitore di soluzioni complete anche nel diporto, forti di una rete che costituisce un fattore strategico: fare parte del nostro circuito di officine autorizzate significa automaticamente avere esperienza”, conclude Carri.