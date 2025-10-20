Salis all'evento che lancia il 'partito dei sindaci', oggi a Roma nasce 'Progetto civico Italia'

Dalla Leopolda all’abbraccio con Elly Schlein, Silvia Salis continua a essere protagonista sulla scena politica. Oggi partecipa alla convention “Progetto Civico Italia” a Roma, iniziativa promossa dall’assessore capitolino Alessandro Onorato, con oltre 200 amministratori attesi. Tra gli ospiti anche il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.

Il progetto, ancora in fase embrionale, punta a costruire una rete civica trasversale, vicina al centrosinistra ma autonoma dai partiti tradizionali. Onorato lo descrive come un contenitore aperto e inclusivo, in cerca di nuova classe dirigente. In questa prospettiva, Salis è attesa anche a Brescia, sabato 8 novembre, al convegno "Dove nasce il futuro dell'Italia? - La sfida del buon governo dei territori", insieme con la collega bresciana Laura Castelletti, il vicepresidente del consiglio regionale della Lombardia Emilio Del Bono e il parlamentare Fabrizio Benzoni.

Silvia Salis, pur ribadendo la priorità al governo di Genova, mantiene un forte profilo nazionale. Dalla Festa dell’Unità alla Leopolda, partecipa a iniziative politiche diverse, tessendo rapporti con sindaci di centrosinistra e consolidando un’alleanza larga, che a Genova ha riportato il centrosinistra al governo dopo otto anni.

