Salis nella storica pergamena dei sindaci di Genova

"Un bellissimo regalo, ricevuto proprio a un anno dalla mia proclamazione a sindaca. Vedere il mio nome sulla pergamena che dal 1849 racconta tutti i primi cittadini che si sono susseguiti alla guida di Genova, grazie alla preziosa arte dei maestri calligrafi, è un grandissimo privilegio, che cerco di onorare ogni giorno al servizio di tutte, di tutti e del bene comune. Essere sindaca di Genova è un compito che richiede ascolto, presenza e rispetto. Rispetto per la storia di questa città, per le sue istituzioni, per le persone che la vivono ogni giorno e per il futuro che dobbiamo costruire". Lo ha dichiarato la sindaca Silvia Salis in occasione della trascrizione del suo nome all'interno della storica pergamena che racchiude l'elenco dei sindaci della città.