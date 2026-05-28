Liguria, proposta per il congelamento degli ovuli gratuito, Pastorino e Venturini a Telenord : “Più libertà di scelta per le donne”
di Katia Gangale - Stefano Rissetto
Il testo punta a rendere accessibile gratuitamente la crioconservazione degli ovociti anche per motivi non strettamente medici
Portare il social freezing nel servizio sanitario pubblico regionale. È questo l’obiettivo della proposta di legge presentata in Liguria dalla Lista Orlando Presidente con il consigliere regionale Gianni Pastorino, intervenuto a Telenord durante Liguria Live insieme con Erika Venturini, consigliere comunale. Il testo punta a rendere accessibile gratuitamente la crioconservazione degli ovociti anche per motivi non strettamente medici, offrendo alle donne la possibilità di preservare la fertilità e scegliere con maggiore libertà quando affrontare una gravidanza.
“La salute riproduttiva non riguarda solo la medicina, ma anche il lavoro, la stabilità economica e le condizioni sociali delle donne”, spiega Pastorino, che auspica un confronto aperto in Regione sul tema. La proposta prevede uno stanziamento iniziale di 500 mila euro. Secondo Erika Venturini, il tema si lega anche alla denatalità: “Non basta chiedere alle persone di avere figli, bisogna offrire strumenti concreti per scegliere come e quando diventare genitori”.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Altre notizie
Bassignana, riconfermato sindaco di Crocefieschi, a Telenord: “L’entroterra non può essere lasciato solo"
28/05/2026
di Katia Gangale - Stefano Rissetto
Geopolitica, Mara Morini a Telenord: “La sfida globale si gioca su tecnologia e terre rare. L’Europa rischia di restare schiacciata”
27/05/2026
di Katia Gangale - Stefano Rissetto
Torriglia, Beltrami riconfermato sindaco: “L’entroterra ha energie e vitalità, ma servono più risorse ai Comuni”
27/05/2026
di Katia Gangale - Stefano Rissetto
Sicurezza a Genova, Viscogliosi a Telenord: “Controlli e presidio costante nelle aree più critiche della città”
27/05/2026
di Katia Gangale - Stefano Rissetto