Ceranesi, il sindaco rieletto Montaldo a Telenord: "Rilancio della comunità nel segno del rapporto diretto con i cittadini"
di Katia Gangale - Stefano Rissetto
"La gestione di un comune montano e diffuso impone un rapporto diretto con i cittadini e una forte condivisione delle scelte amministrative"
Claudio Montaldo, riconfermato sindaco di Ceranesi, ha tracciato a Telenord, nel corso della trasmissione Liguria Live, le priorità amministrative del nuovo mandato ricevuto dagli elettori dopo la crisi di maggioranza che aveva portato allo scioglimento anticipato dell’amministrazione e al ritorno alle urne.
Il primo cittadino ha sottolineato la necessità di restituire stabilità istituzionale e continuità all’azione amministrativa, rilanciando il lavoro sui temi più sentiti dalla popolazione: manutenzione del territorio, sicurezza della viabilità e attenzione alle frazioni. Ceranesi presenta infatti caratteristiche territoriali particolarmente complesse, con oltre 50 chilometri di strade comunali distribuite in un’area ampia e articolata, che richiede interventi costanti e una programmazione attenta.
Tra gli elementi centrali dell’identità del comune vi è anche il Santuario di Nostra Signora della Guardia, meta religiosa e simbolica per tutto il territorio ligure, che rappresenta non solo un luogo di culto ma anche un importante punto di riferimento turistico e culturale.
Montaldo ha evidenziato come la gestione di un comune montano e diffuso imponga un rapporto diretto con i cittadini e una forte condivisione delle scelte amministrative. L’obiettivo dichiarato è quello di costruire un’amministrazione capace di ascoltare il territorio, intervenire sulle criticità infrastrutturali e valorizzare le peculiarità ambientali e sociali della comunità.
Nel corso dell’intervento, il sindaco ha inoltre richiamato l’importanza della collaborazione tra istituzioni e residenti per affrontare le sfide future, dalla tutela del territorio alla qualità dei servizi, in un contesto che richiede equilibrio tra sviluppo, sostenibilità e attenzione alle esigenze quotidiane delle frazioni.
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