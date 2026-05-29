Genova aderisce alla rottamazione quinquies. Mascia: “Una boccata d’ossigeno per tanti genovesi”

La Giunta guidata da Silvia Salis ha approvato la proposta di adesione del Comune di Genova alla cosiddetta “rottamazione quinquies”, la misura che consentirà ai contribuenti di regolarizzare debiti e cartelle con condizioni agevolate. La notizia, riportata da Ferpress, riguarda tributi locali e multe affidati alla riscossione tra il 2000 e il 2023.

Il via libera – Il provvedimento dovrà ora passare al Consiglio comunale per l’approvazione definitiva entro il termine fissato del 30 giugno 2026. L’adesione permetterà ai cittadini di estinguere i debiti versando il solo importo originario dovuto, senza sanzioni, interessi di mora e aggio di riscossione.

I debiti interessati – La misura riguarda cartelle relative a IMU, TARI, TOSAP, rette dei servizi scolastici e mense comunali, oltre alle multe stradali, per le quali sarà cancellata la parte relativa a interessi e oneri aggiuntivi. Restano esclusi i debiti derivanti da condanne della Corte dei Conti.

Il dibattito politico – Soddisfazione è stata espressa da Mario Mascia, capogruppo di Forza Italia a Palazzo Tursi, che aveva presentato un ordine del giorno straordinario per sollecitare l’adesione del Comune. “Evidentemente il nostro ordine del giorno è servito da pungolo”, ha dichiarato Mascia, aggiungendo: “Un impegno concreto: meno tasse per tutti”.

La norma – L’estensione della rottamazione ai debiti degli enti locali è stata introdotta dalla Legge 88/2026, che ha convertito il decreto legge 38/2026. Il testo prevede che ogni Comune debba deliberare formalmente l’adesione e trasmettere la decisione all’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Le ricadute – Secondo i promotori, la misura rappresenta un aiuto concreto per famiglie e contribuenti in difficoltà economica. “Molti genovesi potranno finalmente contare su una boccata d’ossigeno”, conclude Mascia.

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