Bassignana, riconfermato sindaco di Crocefieschi, a Telenord: “L’entroterra non può essere lasciato solo"

La viabilità, il rischio spopolamento, la carenza di servizi e la necessità di creare nuove opportunità di sviluppo. Sono questi alcuni dei temi affrontati da Filippo Bassignana, appena riconfermato sindaco di Crocefieschi e vicesegretario metropolitano genovese del Partito Democratico, intervenuto a “Liguria Live” in studio a Telenord.

Bassignana ha parlato delle difficoltà quotidiane che vivono i piccoli Comuni dell’entroterra genovese, territori che spesso devono fare i conti con infrastrutture fragili, collegamenti complessi e una progressiva perdita di residenti. “Amministrare realtà come Crocefieschi significa affrontare problemi concreti ogni giorno – ha spiegato – dalla manutenzione delle strade alla difesa dei servizi essenziali, fino alla necessità di mantenere vivo il tessuto sociale ed economico del territorio”.

Uno dei nodi principali resta quello della viabilità. Le strade dell’entroterra, spesso soggette a dissesti e limitazioni, rappresentano una criticità sia per i residenti sia per le attività produttive e turistiche. “Senza collegamenti efficienti è difficile immaginare crescita e sviluppo”, ha sottolineato il sindaco, evidenziando come il tema infrastrutturale sia strettamente legato anche alla qualità della vita delle persone.

Accanto ai problemi strutturali, Bassignana ha richiamato l’attenzione sul tema dello spopolamento, fenomeno che interessa molte aree interne della Liguria. “I piccoli Comuni rischiano di perdere giovani, attività commerciali e servizi. Per questo servono politiche che incentivino le famiglie a restare e che rendano questi territori attrattivi anche per chi vuole trasferirsi”.

Nel suo intervento il sindaco ha ribadito anche l’importanza di valorizzare le potenzialità dell’entroterra, dal turismo naturalistico alle produzioni locali, fino alla possibilità di sviluppare nuove forme di lavoro legate al digitale e allo smart working. “L’entroterra non deve essere visto come una periferia dimenticata, ma come una risorsa strategica per tutta la Liguria”, ha osservato.

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