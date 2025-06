Salis presenta la Giunta e attacca: "C'è un buco 50 milioni". Primo consiglio comunale il 18 giugno

Giù il velo sulla nuova Giunta comunale che, insieme alla nuova sindaca di Genova, Silvia Salis, sarà alla guida dell'amministrazione della città per i prossimi 5 anni. La formazione si è presentata oggi pomeriggio a Palazzo Tursi, davanti alle telecamere dei giornalisti.

La squadra - Alessandro Terrile (Pd), vicesindaco con deleghe al bilancio, sviluppo economico, rapporto porto e città; Massimo Ferrante (Pd), delega alla protezione civile e lavori pubblici; Rita Bruzzone (Pd) delega al personale, scuola e alle Politiche di genere; Davide Patrone (Pd) delega alla Casa, al Patrimonio e al Decentramento dei Municipi; Cristina Lodi (Azione), delega al welfare e al Sociale; Arianna Viscogliosi (Italia Viva), deleghe alla sicurezza e polizia locale; Francesca Coppola (Avs) delega all'Urbanistica, alla Città 15 minuti; Emilio Robotti (Avs), delega ai trasporti e lavoro; Silvia Pericu (Lista Salis), delega all'Ambiente; Tiziana Beghin (M5s), deleghe al Commercio e Turismo; Giacomo Montanari, assessore alla cultura (Tecnico).

Salis - Silvia Salis ha deciso di tenere per sè invece, come aveva già annunciato la delega allo sport e poi ai grandi eventi e alle relazioni internazionali."Quello che ho chiesto ai nostri assessori è di occuparsi non solo di quello che gli compete, ma di unirsi insieme nel progetto della nostra Genova. Il loro lavoro è portare avanti il programma che abbiamo presentato, senza tirare la giacchetta a nessuno, nel rispetto dei ruoli e della legge. E' importante rispettare i ruoli reciproci". La sindaca ha poi ricordato che si tratta della "giunta con più donne della storia d'italia" nota a cui tiene molto la Salis. "Non è solo un fatto di numeri è l'idea che le donne non debbano essere chiamate quote rosa, di donne brave se ne trovano molte ed è giusto che siano qui a svolgere il ruolo".

L'attacco a Pietro Piciocchi - Silvia Salis ha commentato anche la conferenza stampa avvenuta in giornata, intorno alle 12 di Pietro Piciocchi sul suo futuro, lanciando una stoccata: "Mi hanno riportato il contenuto della conferenza di Piciocchi che ha detto come ora starà a vedere cosa faremo: Ecco vorrei dire solo che mancano 50 milioni di euro dal bilancio, ci sono minori entrate e aumenti di spese. Utenze non pagate dall'Ocean race e dai balletti di Nervi, oltre che per alcune manifestazioni del palasport, tutto questo lo abbiamo scoperto in una settimana ma sono convinta ci sia molto altro" commenta la sindaca, "Una situazione che abbiamo trovato complicata, Terrile farà il suo lavoro sistemando i bilanci. Sono contenta che Piciocchi sarà seduto in opposizione così ci spigherà molte cose, come lo skymetro di cui non esiste un progetto cantierabile, quello che hanno raccontato nell'ultima parte della campagna è una bugia non esiste un progetto cantierabile, ma un plico di fogli che non rendono il progetto cantierabile, e loro stessi hanno chiesto una proroga il 16 maggio".

L'impegno della sindaca - "Importante da oggi e su questo m'impegno, cambiare modo di amministrare la città. Dovevano uscire subite queste situazioni, fare una campagna elettorale con un documento falso è gravissimo. Importante parlare una lingua diversa rispetto alla regione. Vogliamo voltare pagina in tante cose. Non è la presa della bastiglia, non buttiamo all'aria tutto porteremo avanti le cose giuste. Affronteremo con trasparenza tutte le situazione difficili come quelle del bilancio. Finita l'epoca dei racconti che va tutto bene, quando non era così. Prenderemo questa responsabilità, senza dire che hanno sbagliato tutto loro ma per informare i cittadini di quello che accade. La giunta s'impegnerà a interloquire con tutti, ci saranno tavoli e idee condivise. Siamo una giunta con caratteristiche che ci proiettano nel futuro", conclude la Salis.

