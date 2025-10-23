Attualità

Sabato mattina con doppia inaugurazione a Montoggio e Sant'Olcese: piazza più ponte

di Gilberto Volpara

Doppia inaugurazione sabato mattina nell'entroterra di Genova: dapprima l'intitolazione della piazza davanti al municipio di Montoggio alla memoria di Giacomo Matteotti, poi, l'inaugurazione di un ponte a Sant'Olcese che collega la strada principale del paese con la frazione Isola (nella foto). In entrambe le iniziative parteciperà la sindaco metropolitana Silvia Salis. 

 

"I residenti conoscono questa opera come il ponte di Arvigo. Alle 11 di sabato lo intitoliamo a Stefanina Moro, giovane staffetta partigiana della Resistenza genovese torturata e uccisa dai nazifascisti a soli 17 anni" dichiara Sara Dante, sindaco di Sant'Olcese.

 

La cerimonia è promossa dal Comune di Sant’Olcese in collaborazione con la sezione locale dell’Anpi.

